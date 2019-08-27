Усі українські атомні електростанції планують модернізувати до 2024 року

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" і АТ "Турбоатом" підписали програму модернізації обладнання 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС на 5-річний період (2020-2024 роки).

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Програма модернізації обладнання АЕС передбачає заміну 8 конденсаторів турбін енергоблоків АЕС, у тому числі, в рамках імпортозаміщення, планується заміна 4 конденсаторів російського виробництва.

Сумарний приріст потужності енергоблоків атомних електростанцій після заміни конденсаторів складе близько 400 МВт", - йдеться у повідомленні.

Також в межах модернізації планують удосконалити циліндри турбін, що дозволить підвищити їхню потужність.

На модернізацію АЕС планують витратити близько 6 мільярдів гривень протягом наступних 5 років.

"Ми суттєво розширюємо нашу співпрацю в рамках програми імпортозаміщення, і це особливо важливо в нинішніх політичних умовах. Ми обговорили також довгострокову ремонтну програму - заміну тих запасних частин, які відпрацювали свій ресурс", - заявив голова "Енергоатому" Юрій Недашківський.

Економічна правда