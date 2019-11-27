Україна продовжує переговори з МВФ із підготовки нової програми — НБУ

"Переговори продовжуються. Ми сподіваємося на їхнє успішне завершення. Враховуючи те, що День подяки у США припадає на четвер (28 листопада - ред.), а 29 листопада у Вашингтоні вихідний, очікуємо меседжі на наступному тижні", - сказав він.

За його словами, консультації про нову програму співпраці продовжуються у Вашингтоні.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду 22 листопада завершила свою роботу в Україні.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

При цьому олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський упевнений, що найближчим часом поверне собі банк. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не повернуть Коломойському.

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.



Економічна правда