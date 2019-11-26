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Укрзалізниця скасувала скандальний тендер на закупівлю російського вугілля

Вівторок, 26 листопада 2019, 18:06

Укрзалізниця скасувала тендер на закупівлю через компанію-посередника 2,9 тисяч тонн російського вугілля.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Тендер скасований. Буде проведено службове розслідування, щодо підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі", — наголосив очільник правління УЗ Євген Кравцов.

Повідомляється, що наразі жодних договорів на постачання не укладено.

Найближчим часом інформація про скасування тендеру буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, як повідомлялось 25 листопада філія Укрзалізниці за результатами тендерів хотіла укласти п’ять угод щодо поставки вугілля на 12,49 мільйона гривень, із компанією "Раксел", яка через ще одну угорську компанію планувала поставляти вугілля з РФ.

Економічна правда

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