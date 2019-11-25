Укрзалізниця замовить коштовне російське вугілля через фірму-прокладку

Філія Укрзалізниці за результатами тендерів хоче укласти п’ять угод щодо поставки вугілля на 12,49 мільйона гривень, із компанією "Раксел", яка через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на"Прозорро".

Філія УЗ "Південно-західна залізниця" на цей рік замовить 2 900 т вугілля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн./т із ПДВ.

Фірма "Раксел" на підтвердження наявності вугілля надала контракт з фірмою "GMV Trading Company Kft." (Угорщина, створена у грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук). У контракті вказано, що паливо вивозиться з митної території Росії.

У тендерній пропозиції вказано, що "виробником" вугілля є угорська "GMV Trading Company Kft.", країною виробника – Росія.

Переможець на вимогу тендерної документації надав довідку, що не планує постачати вугілля, видобуте на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області.

Ціна вдвічі вища від вересневої ціни за формулою "Роттердам+" у 1 867-1 966 грн./т.

Крім того, раніше в листопаді інші філії самої "Укрзалізниці" замовляли таке вугілля дещо дешевше. Так, "Пасажирська компанія" законтрактувала його по 3 849–3 899 грн./т, "Львівська залізниця" – по 3 850 грн./т, "Донецька залізниця" – по 3 657 грн./т, "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" – по 3 600 грн./т, "Одеська залізниця" – по 3 585 грн./т. Їхні ціни були без ПДВ, оскільки поставки вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ незалежно від походження вугілля (імпортне чи місцеве) і ролі постачальника (виробник чи посередник), якщо постачальник не відмовився від пільги. Чому нинішня закупівля не підпала під пільгу, незрозуміло.

Сума переможних пропозицій була на 6% нижча від очікуваної вартості закупівель.

Конкурентами на окремих тендерах були "Енік Енерджі Груп", "Торгівельно-виробнича компанія "Вугілля Дон Прайм", "ПКФ Теплосервис" і "Будівельно-проектна компанія "Горизонт", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Столичний "Раксел" зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. В. Верховинця, буд. 10. Потім адреса змінилась на вул. Жмеринська, буд. 11/1, де знаходиться металобаза.

Директором фірми спершу був Віталій Заєць, потім – Дмитро Тодераш із Чернівців, а потім – Валентин П’ятницький із Чернівців. Увесь цей час засновницею значиться Діана Пилипчинець з Києва, яка раніше була зареєстрована в селах Закарпатської області.

Дмитро Тодераш володіє ТОВ "Укрспецтехрембуд", яке "Південно-західна залізниця" у вересні не допустила до тендеру щодо капремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

На Діану Пилипчинець, яка, ймовірно, є юристкою, зареєстровано понад сто юридичних осіб. Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ "БК Роял Хауз", пов’язане з групою "Приват".

Переможець підтвердив досвід виконаним аналогічним договором за липень 2019 року з одеським ТОВ "Юниверс-2012" Івана Бородіна та Міхаіла Гатича (обидва – з Молдови).

Надані переможцем зразки посвідчень якості чомусь надруковані друкарнею в Дніпрі.