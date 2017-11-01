ДФС і НАБУ заарештували 450 мільйонів найвідомішого контрабандиста України

ДФС разом із НАБУ в результаті спільних дій наприкінці минулого тижня заарештували 450 мільйонів гривень, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови ДФС Мирослав Продан.

"Поясню, як працювала схема. Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких є підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів", - написав Продан.

За його словами, взуття ділки декларували по 13 гривень за кілограм.

"Отримавши декларації з вочевидь недостовірними даними, митники коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг", - зазначив голова.

Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.

"Хоча було цілком очевидно, що довіряти документам, які надають компанії-імпортери, не можна. Це цілковита фікція. Але одеські судді чомусь цього не помічали", - пояснює Продан.

Як зазначається, кошти контрабандистів заарештовані, однак їхні імена не називаються.

Економічна правда