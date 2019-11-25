Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землі

Президент Володимир Зеленський розповів, які правки внесуть народні депутати в законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель і за яких умов в іноземців з’явиться можливість купувати землю в Україні.

Джерело: Зеленський у відеоролику на Youtube

Пряма мова: "Земля наша українська. Пишаємось, що прийняли закон у першому читанні, проголосували за зняття мораторію з продажу землі. Кожен українець стане власником своєї землі.

Перед другим читанням ми внесемо зміни...про те, що можливість придбати українську землю іноземцями (фізичними та юридичними особами – ред.) буде тільки після рішення референдуму...Пакет законопроєктів про народовладдя обов’язково приймемо найближчим часом.

Перед другим читанням зменшимо ліміт (кількість землі в одних руках після зняття мораторію на продаж – ред.). І наступного року ми плануємо – і це вже затверджено в новому бюджеті – виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів.

Щоб наші маленькі фермери ставали великими".

Передісторія:

13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі. Рішення підтримали 240 нардепів.

Згідно з проєктом, з 1 листопада 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

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Українська правда