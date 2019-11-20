Ринок землі: що зміниться у законопроєкті до другого читання?

Законопроєкт про обіг земель до другого читання буде доопрацьований - зокрема, будуть внесені правки, згідно з якими іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму.

Що ще зміниться у законопроєкті про обіг земель, досліджували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Зазначається, що про винесення на всеукраїнський референдум питання про право іноземців та іноземних компаній купувати українську землю президент Володимир Зеленський заявив ще до розгляду законопроєкту у першому читанні.

"Розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Тому прийнято наступне рішення: між першим і другим читанням у діючий проект закону будуть внесені правки, згідно з якими, право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.

Іноземці і компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі", – підкреслив президент.

Для того, щоб волевиявлення відбулось, Верховна Рада розробить і ухвалить окремий закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.

Крім цього, до другого читання законопроєкт внормує перелік тих, хто може набувати права власності на землю. Це будуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року.

Законопроєктом буде передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Він зможе придбати землю без проведення торгів за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці. При цьому дозволяється виплатити суму впродовж 5 років.

"Це фактично є захист тих сільгосппідприємств і фермерських господарств, які нині орендують сільськогосподарську землю, першочергове право можливості викупу, якщо власник паю захотів продати його. Саме для того, щоб на ній і працювати", – зазначив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, охочі придбати землю будуть проходити ретельну перевірку. Окремі обмеження стосуватимуться росіян.

"У законопроекті прописано, що компанія-покупець або громадянин повинні перевірятися при реєстрації на предмет походження бенефіціарів. Крім того, буде постійний моніторинг власників землі. Якщо в рамках моніторингу стане відомо, що якийсь росіянин або роскомпанія стала власником української землі, ділянку конфіскують", – сказав він.

Що стосується фермерів, то вони, як і решта покупців, не зможуть придбати більше ніж 210 тис га в одні руки. Відповідно до закону, у власності громадянина чи юридичної особи України (з урахуванням пов’язаних осіб) може бути не більше ніж 35% земель ОТГ, 8% – області та 0,5% у межах держави.

В уряді запевняють, що до другого читання обмеження на купівлю землі будуть посилені, а дрібні фермери отримають фінансову підтримку від держави.

Щоб фермери могли купити землю, Кабмін передбачив у бюджеті на 2020 рік близько 4 мільярдів гривень на пільгові кредити для фермерів. Це у 25 разів більше, ніж цього року.

За словами міністра економіки Тимофія Милованова, сільгоспвиробники зможуть взяти кредит під 3-5% річних. Щоб гроші йшли саме дрібним господарствам, Кабмін встановив ліміт кредиту у 5 мільйонів гривень.

Крім того, влада передбачила 240 мільйонів гривень на часткове гарантування державою кредитів для тих фермерів, які не мають належної застави або якісних фінансових інструментів.

За підрахунками експертів, у разі відкриття ринку землі у жовтні 2020 року фермери зможуть купити близько 1,8 мільйона гектарів землі за пільговими умовами.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

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Економічна правда