Споживачам, які використовують багато електрики, можуть підвищити тарифи — Міненерго

Міністерство енергетики має намір відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, розглядаючи як перший етап підвищення тарифу для великих побутових споживачів до рівня II класу промислових споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель, передає zn.ua

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО (спеціальні зобов'язання, які держава поклала на Енергоатом та Укргідроенерго щодо продажу електрики населенню за фіксованим тарифом - ред.) , або режим спеціальних зобов'язань – інструмент, який не покращує ефективність ринку.

Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО в 2020 році, але ми будемо рухатися в напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", – сказав Оржель.

"Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", – додав глава Мінекоенерго.

Оржель пояснив, що мова йде про випадки, коли споживач або дуже забезпечена особа, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше", – уточнив він.

Нагадаємо, радник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ілля Полулях заявив, що прийнятий в квітні 2017 року Закон "Про ринок електроенергії" сьогодні працює в сильно спотвореному вигляді.