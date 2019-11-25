Всі розділи
Укр / Рус

З початку року Приватбанк отримав 28 мільярдів прибутку

Понеділок, 25 листопада 2019, 13:46

За результатами роботи 10 місяців 2019 року Приватбанк збільшив прибуток до 28 мільярдів гривень - це вдвічі перевищує результат діяльності банку у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За словами фінддиректора Приватбанку Ганни Самаріної, приріст кредитного портфеля банку за 9 місяців 2019 року - 14,9%.

"Аналогічний показник в цілому по банківській системі України становить -3,4%, по групі державних банків – -3,7%.

Приріст чистих активів Приватбанку з початку 2019 року становить 2%", - йдеться у повідомленні.

При цьому приріст чистих активів в цілому по банківській системі України становить 1% (без врахування Приватбанку – 0,8%). По групі державних банків приріст чистих активів – 0,1%, без врахування Приватбанку чисті активи по групі зменшуються на 1,1%.

Нагадаємо:

За результатами роботи 9 місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярдів гривень.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк прибуток

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Оренда парковки перед головним офісом Приватбанку: результати тендеру скасували 25 листопада 2019, 10:53
Коломойський: МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом 22 листопада 2019, 20:28
Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк — джерело 22 листопада 2019, 13:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!