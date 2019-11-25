З початку року Приватбанк отримав 28 мільярдів прибутку
За результатами роботи 10 місяців 2019 року Приватбанк збільшив прибуток до 28 мільярдів гривень - це вдвічі перевищує результат діяльності банку у 2018 році.
Про це повідомляє пресслужба банку.
За словами фінддиректора Приватбанку Ганни Самаріної, приріст кредитного портфеля банку за 9 місяців 2019 року - 14,9%.
"Аналогічний показник в цілому по банківській системі України становить -3,4%, по групі державних банків – -3,7%.
Приріст чистих активів Приватбанку з початку 2019 року становить 2%", - йдеться у повідомленні.
При цьому приріст чистих активів в цілому по банківській системі України становить 1% (без врахування Приватбанку – 0,8%). По групі державних банків приріст чистих активів – 0,1%, без врахування Приватбанку чисті активи по групі зменшуються на 1,1%.
Нагадаємо:
За результатами роботи 9 місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярдів гривень.
Економічна правда
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