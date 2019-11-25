Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 25 листопада на рівні 24,16 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 (на 22 листопада – 26,83 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 листопада на рівні 24,19 гривні за долар.

21 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 – 24,12 гривні за долар.

Економічна правда