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Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Неділя, 24 листопада 2019, 09:51

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети. 

Джерело: twitter NASA

Деталі: Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

Нагадаємо:

NASA готується відновити польоти на Місяць вже у 2020 році.

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Економічна правда
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