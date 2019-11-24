Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети.

Джерело: twitter NASA

Деталі: Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi — NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019

Нагадаємо:

NASA готується відновити польоти на Місяць вже у 2020 році.