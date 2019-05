NASA готується відновити польоти на Місяць вже у 2020 році

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору уклало контракти на будівництво космічних кораблів для доставки вантажів на Місяць.

Про це пише The New York Times.

Уже в 2020 році NASA планує відправити на поверхню супутника Землі серію невеликих роботизованих кораблів для проведення експериментів та доставки обладнання.

31 травня NASA оголосила про перші контракти на будівництво таких космічних кораблів. Зазначається, що нові космічні кораблі стануть першими з тих пір, як астронавти "Аполлона-17" покинули поверхню Місяця в 1972 році.

Перший політ може виконати корабель компанії Orbit Beyond у вересні 2020 року. Компанія отримала від NASA 97 мільйонів доларів для проведення робіт. Orbit Beyond запропонувала доставити до чотирьох корисних вантажів в Mare Imbrium, один з кратерів Місяця.

Компанія Astrobotic, яка отримала 79,5 млн на розробки, запропонувала доставити цілих 14 корисних вантажів в Lacus Mortis, ще один місячний кратер, влітку 2021 року.

Компанія Intuitive Machines отримала 77 мільйонів доларів, щоб доставити 5 корисних вантажів в Oceanus Procellarum, "інтригуючу" темну пляму на Місяці, повідомляє видання.

У листопаді 2018 року NASA оголосила, що вибрала 9 компаній, які протягом наступного десятиліття будуть претендувати на суму до 2,6 мільярда доларів за доставку корисних вантажів на Місяць. Це може бути невелике обладнання, наприклад, ретрорефлектори - дзеркала, що відбивають світло в тому напрямку, з якого воно прийшло. Це дозволить точно виміряти гравітацію Місяця.

We are going to the Moon — to stay.



Today, I am revealing the American companies who will deliver science & technology to the lunar surface. Congratulations to @Astrobotic, @Int_Machines & @OrbitBeyond! Learn more about @NASA’s #Moon2024 plans: https://t.co/Aw71qcs15a pic.twitter.com/LgMJjDtGCd