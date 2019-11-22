Податок на Facebook і YouTube: У Раді розробляють зміни до Податкового кодексу

Податковий комітет Верховної Ради розробляє зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування так званих провайдерів загального доступу, які отримують прибуток на території України - Facebook, Instagram, YouTube та інших.

Про це у коментарі liga.net розповів голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, про податок на прибуток поки не йдеться, тільки ПДВ.

Також нардеп показав драфт нового закону "Про медіа", який до кінця року має піти в Раду. Окрім реєтрації соцмереж - Google, YouTube, Facebook - з метою подальшого їх оподаткування, у ньому є норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні.

Водночас перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив, що у Мінкульту є ще одне доповнення до законопроєкту "Про медіа".

У міністерстві працюють над проєктом, яким буде передбачено певний моніторинг контенту, який видають, у тому числі і онлайн-ЗМІ.

Зокрема передбачається створення посади медійного омбудсмена з питань інформації, головна мета якого - захист інтересів суспільства.

Нагадаємо:

Депутат "Слуги народу" і екс-голова 1+1 Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімаються питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.