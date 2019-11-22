Підключення до електромереж подешевшає на 20%

Стандартне приєднання до електричних мереж з наступного року подешевшає в середньому на 18,9%. Плата за нестандартне приєднання знизиться в середньому на 5%.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Усереднене зниження плати за стандартне підключення у містах становитиме 30% в порівнянні з 2019 роком. У сільській місцевості зниження становитиме в середньому 17%. Нові ставки почнуть діяти з 1 січня 2020 року.

У повідомленні НКРЕКП наголошується, що рішення має на меті посилити позиції України в рейтингу "Doing Business", що дозволить залучити додаткові інвестиції в економіку.

Прийняття вказаних ставок, як зазначає регулятор, має забезпечити рівноправний доступ до електричних мереж та дозволить інвесторам краще планувати свої витрати на етапі створення бізнесу.

Варто зазначити, що зниження ставок плати за приєднання до електричних мереж стосуватиметься як бізнесу, так і населення, зокрема, власників приватних будинків.

Нагадуємо:

24 жовтня Кабінет міністрів своєю постановою спростив підключення населення та бізнесу до електричних мереж.

Уряд визначив Державну інспекцію з енергетичного нагляду органом, який в режимі "єдиного вікна" має розглядати й аналізувати спірні питання щодо приєднання замовників до електричних мереж.

2 вересня президент Володимир Зеленський доручив НКРЕКП до кінця року зменшити вартість підключення населення й бізнесу до електричних та газових мереж, що належать приватним монополістам.

Роман Скляров, ЕП