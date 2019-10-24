Уряд спростив підключення до електромереж
Кабінет міністрів визначив Державну інспекцію з енергетичного нагляду органом, який в режимі "єдиного вікна" буде розглядати і аналізувати спірні питання щодо приєднання замовників до електричних мереж.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
Згідно з ухваленим рішенням, Державна інспекція з енергетичного нагляду за принципом "єдиного вікна" забезпечить розгляд і аналіз спірних питань приєднання замовників до електричних мереж.
Також пропонується ввести можливість подачі скарг в електронній формі.
"Це дає можливість спростити та прискорити приєднання громадян і бізнесу до електромереж", - зазначили в Мінекоенерго.
Економічна правда
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