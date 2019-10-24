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Уряд спростив підключення до електромереж

Четвер, 24 жовтня 2019, 20:45

Кабінет міністрів визначив Державну інспекцію з енергетичного нагляду органом, який в режимі "єдиного вікна" буде розглядати і аналізувати спірні питання щодо приєднання замовників до електричних мереж.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Згідно з ухваленим рішенням, Державна інспекція з енергетичного нагляду за принципом "єдиного вікна" забезпечить розгляд і аналіз спірних питань приєднання замовників до електричних мереж.

Також пропонується ввести можливість подачі скарг в електронній формі.

"Це дає можливість спростити та прискорити приєднання громадян і бізнесу до електромереж", - зазначили в Мінекоенерго.

Економічна правда

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