Українські еко-окуляри з кави зібрали 11 тисяч доларів за добу

Українські окуляри з кавової вторсировини, зібрали понад 11 тисяч доларів за добу на краудфандінговій платформі Kickstarter.

Про це повідомляє Vector.

Ochis Coffee запустив киянин Макс Гавриленко. Окуляри роблять з вторсировини - кавової макухи і лляної тирси. Також у складі використовують натуральний клей на базі соєвого масла.

Після обробки на цифровому верстаті продукт шліфують вручну. У підсумку виходить міцна, легка і екологічна оправа.

Окуляри з кави розкладаються в 100 разів швидше, ніж пластикові.

Це не перша кампанія Ochis Coffee на Kickstarter. У минулому році сонячні окуляри бренду зібрали понад 13 тисяч доларів.



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У жовтні український стартап Greenbin.app потрапив в акселератор Huge Thing від програми Poland Prize і отримав 45 тисяч євро інвестицій.



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