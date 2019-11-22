Українські еко-окуляри з кави зібрали 11 тисяч доларів за добу
Українські окуляри з кавової вторсировини, зібрали понад 11 тисяч доларів за добу на краудфандінговій платформі Kickstarter.
Про це повідомляє Vector.
Ochis Coffee запустив киянин Макс Гавриленко. Окуляри роблять з вторсировини - кавової макухи і лляної тирси. Також у складі використовують натуральний клей на базі соєвого масла.
Після обробки на цифровому верстаті продукт шліфують вручну. У підсумку виходить міцна, легка і екологічна оправа.
Окуляри з кави розкладаються в 100 разів швидше, ніж пластикові.
Це не перша кампанія Ochis Coffee на Kickstarter. У минулому році сонячні окуляри бренду зібрали понад 13 тисяч доларів.
Нагадаємо:
У жовтні український стартап Greenbin.app потрапив в акселератор Huge Thing від програми Poland Prize і отримав 45 тисяч євро інвестицій.
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