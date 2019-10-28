Український еко-стартап отримав 45 тисяч євро в Польщі

Український стартап Greenbin.app потрапив в акселератор Huge Thing від програми Poland Prize і отримав 45 тисяч євро інвестицій.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Команда також отримає менторські послуги на 11,5 тисячі євро і робоче місце в офісі Google for Startups.

Вимога від організаторів - зареєструвати компанію в Польщі, на даний момент Greenbin.app зареєструвався в Познані.

Greenbin.app - мобільний додаток для повернення пластикової упаковки в обмін на винагороду. Він є в ранньому доступі на Android, також готується iOS-версія.

Користувачеві пропонується відсканувати QR-код на пляшці і залишити її в найближчій локації згідно карти додатку, а потім дочекатися верифікації.

Після перевірки, покупці отримають бали і зможуть обміняти їх на нові товари і послуги, наприклад, квитки в кіно. Таким чином, звичайні люди зможуть проінформувати виробника, що його упаковка вирушила на переробку, а не на полігон і не в ліс.

Команда називає свій проєкт "Google Analytics для відходів". Додаток має допомогти виробникам досягти норм зі збору та переробки пластикової тари. До кінця 2025 року в ЄС вони повинні складати 77%, а до 2029 року - 90%.

Раніше проєкт тестували і в Україні. Greenbin.app співпрацював зі станцією "Україна без сміття".

Повідомляється, що зараз команда веде переговори з одним з найбільших виробників упаковки в країні.

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