Прибуток українських банків за 2019 рік зріс у рекордні 3,5 рази

За 10 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали рекордні 52 мільярди гривень чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 мільярда гривень).

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн, тоді як витрати – на 0,4% до 149 млрд грн.

Нацбанк назвав чотири фактори зростання банківського прибутку:

- зростання чистих процентних доходів банків на 17% до 66,1 млрд грн;

- зростання чистих комісійних доходів банків на 12% до 36 млрд грн;

- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 13,9 млрд грн;

- низький обсяг відрахувань банками в резерви – 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.

Нагадаємо, у січні-вересні 2019 року платоспроможні банки України отримали 48,35 мільярда гривень чистого прибутку, що було в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року - 10,9 мільярда гривень.

Економічна правда