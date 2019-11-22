Прибуток українських банків за 2019 рік зріс у рекордні 3,5 рази
За 10 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали рекордні 52 мільярди гривень чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 мільярда гривень).
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн, тоді як витрати – на 0,4% до 149 млрд грн.
Нацбанк назвав чотири фактори зростання банківського прибутку:
- зростання чистих процентних доходів банків на 17% до 66,1 млрд грн;
- зростання чистих комісійних доходів банків на 12% до 36 млрд грн;
- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 13,9 млрд грн;
- низький обсяг відрахувань банками в резерви – 9,3 млрд грн проти 21,4 млрд грн минулого року.
Нагадаємо, у січні-вересні 2019 року платоспроможні банки України отримали 48,35 мільярда гривень чистого прибутку, що було в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року - 10,9 мільярда гривень.
Економічна правда
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