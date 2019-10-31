Банки України за дев’ять місяців 2019 року збільшили прибуток у 4,4 рази

У січні-вересні 2019 року платоспроможні банки України отримали 48,35 мільярда гривень чистого прибутку, що в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року - 10,9 мільярда гривень.



Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Прибуток за 9 місяців був сформований здебільшого Приватбанком (27,4 млрд грн) та групою банків із західним іноземним капіталом (12,8 млрд грн).

Загалом доходи банків за дев’ять місяців поточного року зросли на 28% до 184 млрд грн, витрати – на 2% до 135,6 млрд грн.

Зазначається, що високу динаміку доходів банків визначило зростання чистих процентного та комісійного доходів банків – на 18% до 59,5 млрд грн та на 14% до 32,3 млрд грн відповідно завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування та безготівкових операцій із населенням.

Крім того, високі показники сектору зумовлені суттєвим прибутком від торгових операцій державних банків, зокрема від валютної переоцінки. Загалом позитивний результат усіх банків від переоцінки та від операцій купівлі-продажу склав 14,8 млрд грн, за аналогічний період 2018 року – мав від’ємне значення (-2,2 млрд грн).

Крім того, обсяг відрахувань банками у резерви скоротився у 2,4 рази – з 19,9 млрд грн за 9 місяців 2018 року до 8,3 млрд грн за 9 місяців 2019 року.

Водночас у січні - вересні зменшилася кількість та частка збиткових банків. Так, із 76 платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2019 року 66 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 49,6 млрд грн, що перекрило збитки 10 банків на загальну суму 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, що за підсумком 2018 року збитковими були 14 із 77 діючих на той момент банків.