Система електронних платежів працюватиме 23/7 вже з квітня — Нацбанк

З квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на роботу 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Розширений регламент роботи СЕП передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23/7 з урахуванням технологічної перерви в одну годину під час переходу на новий банківський день.

Як повідомляє Нацбанк, робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи.

Для реалізації цілодобової роботи СЕП Національний банк планує модернізувати деякі технологічні питання роботи системи.

Зокрема, технологію включення/виключення учасників СЕП, а також встановлення лімітів для виконання примусового/безспірного списання та арешту коштів.



Нагадаємо:

У вересні НБУ анонсував перехід СЕП у режимі 23/7 з 1 квітня 2020 року, а також перехід на цілодобовий режим у 2021 році.



Також, як раніше завляв заступник голови Нацбанку Сергій Холод на першому етапі планується не зобов'язувати банки до того, що вони повинні працювати 23/7.



Економічна правда