Нацбанк не зобов'язуватиме банки переходити на режим платежів 23/7

Нацбанк хоче залишити питання термінів переходу на режим 23/7 на розсуд самих банків.

Про це у ході круглого столу, організованого "Фінансовим клубом", заявив заступник голови НБУ Сергій Холод.

"Планується на першому етапі не зобов'язувати банки до того, що вони повинні працювати 23/7. Тому що у когось операційний день вимагає більш тривалого періоду закриття. І не створювати якісь некомфортні умови, поспіх для банків", - сказав він.

Розширений регламент роботи системи електронних платежів передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий день.

"Якщо диктувати адміністративно, що завтра банки починають працювати 23/7, реально, у десятків банків операційна система не готова до цього режиму", - підкреслив Холод.

Зараз СЕП забезпечує прийом міжбанківських платежів з 8.30 до 19.00 в робочі дні і не функціонує в святкові та вихідні дні.

Нацбанк анонсував перехід у 2020 році на банківські платежі 24/7.

Але на першому етапі в СЕП буде впроваджений режим 23/7 з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий день.