У Новий Розділ теж почали подавати тепло — Кабмін
У Новому Роздолі ліквідували всі витоки на магістральному трубопроводі, і вже розпочали подавати теплоносій до будинків.
Про це повідомляє урядовий портал.
Також Кабмін повідомив про ситуацію у Новояворівську, де тепло подали тільки вчора.
"На даний час у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів.
Відновлюється циркуляція по системах споруд. Про це повідомляють у Львівській ОДА", - йдеться у повідомленні уряду.
В уряді нагадали, що через затримку з подачею тепла, було обрано нового голову Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.
Нагадаємо, що 21 листопада Кабмін відсторонив від виконання обов'язків керівництво Нацагентства з розшуку і менеджменту активів через допуск зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області.
У Новояворівську тепло подали ще 21 листопада зранку.
Економічна правда
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