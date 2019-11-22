У Новий Розділ теж почали подавати тепло — Кабмін

У Новому Роздолі ліквідували всі витоки на магістральному трубопроводі, і вже розпочали подавати теплоносій до будинків.

Про це повідомляє урядовий портал.



Також Кабмін повідомив про ситуацію у Новояворівську, де тепло подали тільки вчора.

"На даний час у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів.

Відновлюється циркуляція по системах споруд. Про це повідомляють у Львівській ОДА", - йдеться у повідомленні уряду.

В уряді нагадали, що через затримку з подачею тепла, було обрано нового голову Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.



Нагадаємо, що 21 листопада Кабмін відсторонив від виконання обов'язків керівництво Нацагентства з розшуку і менеджменту активів через допуск зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області.



У Новояворівську тепло подали ще 21 листопада зранку.

Економічна правда