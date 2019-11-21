В Україні неофіційно працевлаштовані декілька мільйонів — Держпраці

В Україні декілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Про це заявив голова Державної служби з питань праці Роман Чернега, повідомляє УНІАН.

"Станом на сьогодні ми можемо говорити про декілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин", - сказав Чернега, зазначивши, що таким чином громадяни погоджуються на відсутність соціальних гарантій і прав повноцінних членів суспільства.

Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни. При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків.

"Я думаю, було б непогано передбачити й у нас такі запобіжники, які б працювали системно і допомагали робити Україну кращою, економічно стабільнішою, багатшою", - додав він.

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