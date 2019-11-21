Чеський залізничний перевізник отримав дозвіл на рейси з Праги до українського кордону

Польща дозволила приватному чеському залізничному оператору Leo Express із 11 грудня 2019 року запустити регулярні рейси з Праги через Катовіце, Краків, Перемишль до польсько-українського кордону Медика.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. з посиланням на офіційні джерела.

Як повідомляється на сайті Адміністрації залізничного транспорту Польщі, дозвіл видано на п'ять років - до 10 грудня 2024 року - і він передбачає можливість виконання рейсів чотирьох пар поїздів щодня.

На території Польщі перевізник отримав право зупиняти свої поїзди у 17 пунктах.

Як повідомлялося, чеський оператор залізничних і автобусних пасажирських перевезень RegioJet планує запустити з червня 2020 року залізничне сполучення між Україною та Чехією.

Чеська Lео Express є першим повністю приватним залізничним оператором в Польщі, які працюють на далеких напрямках



Нагадуємо, у вересні Федеральні залізниці Австрії планували запуск поїзда Eurocity 104 сполученням Грац (Австрія) - Перемишль (Польща) з можливістю пересадки на поїзд до Львова і Одеси.