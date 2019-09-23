Австрія запускає залізничний маршрут до Перемишля "під" український поїзд

Федеральні залізниці Австрії планують запуск поїзда Eurocity 104 сполученням Грац (Австрія) - Перемишль (Польща) з можливістю пересадки на поїзд до Львова і Одеси.

Про це пише ЦТС з посиланням на Rynek kolejowy.

Уточнюється, що перші рейси за вказаним маршрутом будуть виконані 15 грудня.

Як зазначив прес-секретар ÖBB Бернхард Рідер, в Перемишлі буде можлива пересадка на потяг до Львова і Одеси.

Потяги формування ÖBB будуть складатися з вагонів 1 та 2 класів. Обслуговування поїздів в Польщі і Чехії буде здійснюватися спільно залізничними компаніями цих країн - PKP Intercity і České dráhy. У Богуміні в напрямку Граца до поїзда будуть чіплятися додаткові чеські вагони.

З Граца поїзд буде виїжджати в 5:28, прибувати на головний залізничний вокзал Відня о 08:10, до Острави - 11:02, до Кракова - о 15:00, в Перемишль - 17:56. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 10:14, о 16:58 буде у Відні, а о 22:33 - в Граці.

Інформація про ціну квитків поки відсутня.

Зазначимо, що поїзд №36 Одеса-Перемишль, який прямує через Львів, прибуває до польського міста о 09:50, тобто за 25 хвилин до відправлення поїзда Перемишль-Грац. А в зворотному напрямку з Перемишля потяг до Одеси через Львів йде о 18:39, тобто через 42 хвилини після прибуття поїзда Грац-Перемишль.

А ось поїзди "Інтерсіті+" з Києва прибувають пізніше часу відправлення поїзда Перемишль-Грац і відправляються раніше часу прибуття поїзда Грац-Перемишль.

Нагадуємо:

Приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планував до кінця 2019 року запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.

Адміністрація залізничного транспорту Польщі отримала в січні від Leo Express інформацію про заплановані рейси по маршруту Прага-Медика-Прага.

Поки ж відомо про запуск поїзда з Праги до Перемишля і далі до української залізничної станції Мостиська-2 в червні 2020 року іншою чеською компанією - RegioJet.