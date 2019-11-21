Google посилить правила розміщення політичної реклами

Google обмежить можливості таргетування для політичної реклами на своїх сервісах.

Про це повідомляють Ведомости з посиланням на повідомлення компанії.

При розміщенні політичної агітації рекламодавці зможуть визначити цільову аудиторію тільки за трьома параметрами - стать, вік і місце проживання з точністю до поштового індексу.

Їм також буде дозволено буде таргетинг за контекстом - показувати свою рекламу людям, яких цікавлять схожі теми.

Нові правила протягом тижня почнуть діяти в Великобританії, де в грудні пройдуть дострокові парламентські вибори. До кінця року вони будуть також введені для Євросоюзу, а з січня 2020 року - для інших країн.

Нагадаємо, раніше Facebook представив новий набір інструментів для боротьби з маніпуляціями на виборах та поширенням фейків, також обмеження на політичну агітацію запровадив Twitter.