Facebook буде позначати фейкові новини перед виборами в США

The Verge

Facebook представив новий набір інструментів для боротьби з маніпуляціями на виборах та поширенням фейків.



Про це повідомляє The Verge.



Під президентські вибори 2020 року в США Facebook вводить інструменти відстежування, які дозволять користувачам бачити скільки кандидати в президенти США витрачають на Facebook, включаючи такі деталі як державні і регіональні витрати.

Також соцмережа буде банити рекламу, яка закликає ігнорувати вибори.



Facebook відкриє більше інформації про власників сторінок через вкладку "Організації, які керують цією сторінкою". Там можна буде знайти юридичну назву організації, місто, номер телефону або веб-сайт.

Починаючи з листопада, видання, що знаходяться під редакторським контролем уряду, будуть позначені як "контрольовані державою ЗМІ". Це торкнеться таких ресурсів, як Russia Today.



Також тепер складніше буде розповсюджувати фейки - соцмережа почне додавати ярлики на помилкові і частково помилкові фотографій і відео, посилаючись при цьому на спростування з перевірених джерел.

При спробі поділитися такими постами, Facebook тепер покаже спливаюче вікно із зазначенням рейтингу достовірності контенту. Це нововведення також торкнеться і Instagram.



Нагадаємо, що в вересні Facebook знешкодив в Україні "фабрику тролів" .