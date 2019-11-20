У "Новій пошті" розповіли, що українці найчастіше замовляють на AliExpress

Українці на маркетплейсі AliExpress найчастіше замовляють чохли для телефонів, кабелі та годинники.

Про це повідомив директор "Нова Пошта Інтернешнл" Юрій Беневітський, передає liga.net.

"У січні-жовтні 2019 роки ми доставили 2,3 млн міжнародних посилок, приблизно 1,5 млн з них - з Китаю", - розповів він.

Топ-10 найпопулярніших товарів з AliExpress: чохли для телефонів, кабелі, годинники, зарядні пристрої, жіноча білизна, гарнітури, тримачі для телефонів, інтегральні схеми, ліхтарі, захист для екранів.

Нагадаємо:

Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70% - це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маректплейсі.