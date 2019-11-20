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У "Новій пошті" розповіли, що українці найчастіше замовляють на AliExpress

Середа, 20 листопада 2019, 18:27

Українці на маркетплейсі AliExpress найчастіше замовляють чохли для телефонів, кабелі та годинники.

Про це повідомив директор "Нова Пошта Інтернешнл" Юрій Беневітський, передає liga.net.

"У січні-жовтні 2019 роки ми доставили 2,3 млн міжнародних посилок, приблизно 1,5 млн з них - з Китаю", - розповів він.

Топ-10 найпопулярніших товарів з AliExpress: чохли для телефонів, кабелі, годинники, зарядні пристрої, жіноча білизна, гарнітури, тримачі для телефонів, інтегральні схеми, ліхтарі, захист для екранів.

Нагадаємо:

Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70% - це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маректплейсі.

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