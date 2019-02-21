В Австрії і Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей проблемних українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується переважно на управлінні активами та фондовому менеджменті.

"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили у прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро у 2014-2015 роках.

Через Meinl Bank вивели 38 мільйонів дол з "Південкомбанку", 40 мільйонів дол з "Терра Банку", 39,5 мільйонів дол з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони дол з банку "Київська Русь".

Схема виведення грошей виглядала наступним чином: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит - наприклад, Meinl Bank.

Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунку перераховуються інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, підтвердив генеральний прокурор цієї країни.

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів дол з банку "Національний кредит", 59 мільйонів дол з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів дол з "Дельта Банку".

У Фонді гарантування вкладів повідомили, що протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів дол і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Європейська правда