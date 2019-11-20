Гончарук про переговори з МВФ: Прогрес відчутний, але про результати говорити рано

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми розширеного фінансування близькі до домовленості, але поки рано говорити про результати.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому, голова уряду відмовився від будь-яких уточнень.

За його словами, досягнення домовленостей з Фондом за кілька місяців - це безпрецедентний термін, у нормальному режимі переговори можуть тривати півроку-рік.

"Місія МВФ в Києві. Ми працюємо в робочому режимі", - додав він.

Гончарук також заявив, що прогрес за два місяці в переговорах відчутний.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Україні у четвер, 14 листопада.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату у перемовинах з українським керівництвом.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.