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Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років — Кличко

Понеділок, 14 жовтня 2019, 10:12

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу.

"Що стосується метро на Троєщину - не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти, якщо буде фінансування - це питання 3-5 років", - підкреслив Кличко.

За його словами, до кінця наступного року планується запуск автосполучення між лівим і правим берегом.

Кличко також заявив, що у Києві 75 мостів перебувають у передаварійному стані, 3 - в аварійному, зокрема - міст Метро та міст Патона.

"Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнений рух, але ми повинні зробити, щоби вони не рухнули.

Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протока біля Гідропарку буде вже повністю відкрита – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом", - додав він.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року Кличко підписав розпорядження про здійснення будівництва лінії метрополітену до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у період 2018-2025 років.

Згідно з документом, замовником робіт є комунальне підприємство "Київський метрополітен" (крім ділянки від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" (Райдужний масив).

"Здійснити у 2018-2025 роках будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо", - йдеться у розпорядженні.

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Кличко метрополітен Київ

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