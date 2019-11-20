Курс валют: долар та євро подорожчали
Середа, 20 листопада 2019, 09:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 20 листопада на рівні 24,20 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,81 (на 19 листопада – 26,70 гривні).
Нагадуємо:
19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,16 – 24,20 гривні за долар.
19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,14 – 24,17 гривні за долар.
Економічна правда
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