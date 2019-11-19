Мінфін знизив ставки за держборгом нижче 14% річних

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 1-річними ОВДП до 13,46%, а за 2-річними ОВДП до 13,5%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що за підсумками аукціону 19 листопада залучили 1,32 млрд грн.

Загалом, Мінфін запропонував інвесторам державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки. Найбільшим попитом користувались 1-річні та 2-річні папери.



Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали:

• за 3-місячними ОВДП – 13,95% (зниження на 40 базисних пунктів);

• за 1-річними ОВДП – 13,46% (зниження на 28 б.п.);

• за 2-річними ОВДП – 13,5% (зниження на 114 б.п.);



Нагадаємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 12 листопада Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,9 млрд грн.

Економічна правда