Новий голова Укравтодору про корупціонерів: Краще йдіть самостійно

Новий очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков має намір звільнити керівників служб автомобільних доріг, які були задіяні у корупційних схемах.

Про це він повідомив на спільному з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром інфраструктури Владиславом Криклієм брифінгу повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас багато інформації. Ті, хто був задіяний у якихось схемах, краще йдіть самостійно", - сказав він.

Водночас Гончарук висловив думку про необхідність скорочення більшої частини керівників служб автодоріг.

"Я б ухвалював рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони задіяні у схемах. І, навпаки, брав би людей порядних і тих, які довго працюють на державу... Якщо десь в областях або в центральному апараті є якісь групи впливу, рішуче від них позбавляйтеся", - сказав він звертаючись до Кубракова.

Кубраков із 2014 року був радником мера Києва у IT сфері, обіймав посаду виконавчого директора асоціації "Інформаційні технології України", очолює сектор "IT і Телеком" в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нардеп є зокрема автором законопроєкту про аудит безпеки доріг, підписаного 13 листопада президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо:



16 листопада Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.



Гончарук назвав три приіоритетні завдання нового глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту, велике будівництво доріг та боротьба з корупцією.