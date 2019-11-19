Гончарук розповів про першочергові завдання нового керівника "Укравтодору"

Серед трьох першочергових завдань нового глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - оголошення міжнародного тендеру на добудову запорізького мосту, велике будівництво доріг та боротьба з корупцією.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час представлення Кубракова.

"Пан Кубраков вже показав себе як професіонал на прикладі будівництва 130 км траси Запоріжжя-Маріуполь - за три місяці вдалося зробити те, що не змогли зробити за 3 роки. У парламенті Олександр активно працював над покращенням законодавства, зокрема і в дорожній сфері.

Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам", - зазначив Гончарук.

Він заявив, що добудову запорізького мосту мають завершити протягом 2-3 років.

У питанні боротьби з корупцією перед новим главою "Укравтодору" стоять завдання повністю оновити керівний склад служб автомобільних доріг в областях та керівництво ДАК "Автомобільні дороги України", а також - створити прозорі процедури закупок.

Також Кубраков має підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік та залучати інвестиції і посилювати роботу з МФО.

Нагадаємо:

Народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова оголосили переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Кубраков є членом Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нардеп є зокрема автором законопроєкту про аудит безпеки доріг, підписаного 13 листопада президентом Володимиром Зеленським.

3 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка.

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Економічна правда