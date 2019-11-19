Аеропорт "Бориспіль" посів друге місце у Європі за динамікою росту пасажиропотоку

Аеропорт "Бориспіль" за підсумками 3 кварталу та вересня 2019 року посів 2 місце у рейтингу Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів на 10-25 мільйонів пасажирів на рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що "Бориспіль" показав ріст пасажиропотоку на 27,6% у вересні та на 25,8% у третьому кварталі. У рейтингу він поступився лише аеропорту Мілана (+33,5% та +26,2% відповідно).

До топ-5 рейтингу за динамікою росту пасажиропотоку серед аеропортів не менш, ніж 5 млн пасажирів на рік, потрапив аеропорт "Харків".

У вересні (+66,3%) він поступився тільки аеропорту Марібора (+92%), у третьому кварталі (+42,1%) — аеропортам Тиргу Муреш (+113,5%), Охрида (+53,8%) і Турку (+52%).

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про антиконкурентні дії Мінінфраструктури через встановлення в аеропорту "Бориспіль" удвічі нижчої плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів літаків, ніж в інших аеропортах.