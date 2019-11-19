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Гончарук пообіцяв іноземним інвесторам захист у разі проблем з держорганами

Вівторок, 19 листопада 2019, 12:07

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав іноземних інвесторів звертатися до Комісії з питань захисту прав бізнесу при Кабінеті міністрів у разі виникнення проблем із державними органами.

Про це прем’єр заявив під час Українсько-чеського бізнес-форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розуміючи масштаб викликів, ми в офісі Кабінету міністрів створили спеціальний орган для роботи з інвесторами. 

Тому якщо у вас виникнуть будь-які проблеми або незручності в роботі з органами державної влади, у вас є такий інструмент", - сказав Гончарук.

Водночас прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш відзначив необхідність відновлення діяльності міжвідомчої комісії між країнами.

Під час форуму низка чеських та українських компаній у присутності обох прем'єрів уклали угоди і меморандуми про співпрацю.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 16 жовтня утворив комісію з питань захисту бізнесу - цей орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики.

Комісію очолив сам Гончарук, із ним до складу комісії ввійшли 10 осіб.

Економічна правда

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