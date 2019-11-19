Гончарук пообіцяв іноземним інвесторам захист у разі проблем з держорганами
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав іноземних інвесторів звертатися до Комісії з питань захисту прав бізнесу при Кабінеті міністрів у разі виникнення проблем із державними органами.
Про це прем’єр заявив під час Українсько-чеського бізнес-форуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Розуміючи масштаб викликів, ми в офісі Кабінету міністрів створили спеціальний орган для роботи з інвесторами.
Тому якщо у вас виникнуть будь-які проблеми або незручності в роботі з органами державної влади, у вас є такий інструмент", - сказав Гончарук.
Водночас прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш відзначив необхідність відновлення діяльності міжвідомчої комісії між країнами.
Під час форуму низка чеських та українських компаній у присутності обох прем'єрів уклали угоди і меморандуми про співпрацю.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 16 жовтня утворив комісію з питань захисту бізнесу - цей орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики.
Комісію очолив сам Гончарук, із ним до складу комісії ввійшли 10 осіб.
Економічна правда
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