Суд підтвердив законність неплатоспроможності банку Жванії та Мартиненка

Суд відмовив у задоволенні скарг власників істотної участі в "Діамантбанку" і залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було підтверджено законність рішення Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Про це йдеться в рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду, передає пресслужба НБУ.

ТОВ "ПФК "Енергоінвест" у вересні 2017 року звернулося з позовом до НБУ, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

29 травня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва дійшов висновку, що НБУ законно прийняв рішення про виведення банку з ринку.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, позивач і треті особи на стороні позивача оскаржили це рішення в апеляційному порядку.

Однак апеляційний суд відхилив їхні вимоги.

Нацбанк 24 квітня 2017 року вирішив віднести Діамантбанк до категорії неплатоспроможних.

Головною підставою такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менш ніж до 1/3 мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами НБУ, а також через невиконання банком у відповідний термін плану реструктуризації, яким були передбачені заходи щодо його докапіталізації.

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Нагадуємо:

Станом на квітень 2017 року власниками істотної участі в Діамантбанку були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко, міноритарним акціонером - екснародний депутат Микола Мартиненко.

Економічна правда