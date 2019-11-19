Держбюджет–2020 не ідеальний, він буде змінюватися — Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначає, що Державний бюджет на 2020 рік буде зазнавати деяких змін.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає УНІАН.

Говорячи про прийняття бюджету на 2020 рік, спікер зазначив, що не можна говорити, що він "ідеальний".

"Про це також говорили народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо бюджету. Я впевнений, що і він буде зазнавати деяких змін" , — зазначив Разумков.

У той же час, пояснив він, цей закон повинен бути прийнятий, щоб входити в новий рік з бюджетом і кошторисом Верховної Ради, щоб "держава могла працювати".

На питання щодо закидів про те, що бюджет нібито можна було б зробити кращим, якби відповідний документ розглядався в третьому читанні, глава парламенту зазначив, що він не впевнений, що якби цей процес був затягнутий, то це б якось суттєво поліпшило або змінило бюджет.

"Ми виходили вже з тих показників і з тих пропозицій, які були надані нам урядом. І кардинально їх змінити за такий короткий проміжок часу, я думаю, що можливості не було ні у них, ні, тим більше, у парламенту", — сказав Разумков.

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Нагадуємо:

14 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,

Видатки - 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).



На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.