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Українців можуть звільнити від податків з депозитів

Понеділок, 18 листопада 2019, 09:50
 

Народний депутат від партії "Слуга народу" запропонував звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб депозитні вклади населення. 

Відповідний законопроект № 2422 зареєстровано у Верховній Раді 12 листопада, повідомляє Ліга.Закон.

На сьогодні основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18%+1,5% військового збору.

З метою "зняття податкового тягаря" з фізичних осіб - вкладників банків та створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему депутат пропонує встановити нульову ПДФО для процентів на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклад у кредитних спілках; на процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.

Нагадуємо:

Раніше у Національному банку повідомляли, що оподаткування процентних доходів за депозитами припадає переважно на заможніші верстви населення і є не найважливішим фактором, що впливає на притік коштів фізичних осіб до банків.

На думку регулятора, надходження від податку з процентних доходів та військового збору - вагоме джерело наповнення державного бюджету. 

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