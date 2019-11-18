Курс валют: долар падає, євро росте

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 листопада на рівні 24,22 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 (на 15 листопада – 26,66 гривні).

Нагадуємо:

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,19 - 24,23 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,13 - 24,16 гривні за долар.

Економічна правда