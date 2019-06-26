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Кабмін обмежить вартість опалення

Середа, 26 червня 2019, 12:20

Кабінет міністрів запровадить граничний рівень ціни 1 Гкал теплоенергії в системі централізованого опалення на рівні 1,4 тисячі гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду.

"Пропонується рішенням уряду … ввести граничну ціну, яка є економічно-обґрунтованою для місцевих постачальників. Ця ціна пропонується на рівні 1400 гривень при наявності лічильника і 35,21 грн за квадратний метр за відсутності лічильника", - сказав міністр.

"...чому в одних містах ціна тепла за гігакалорію 2000 грн, а в інших – 1300 грн? Ця різниця є необ'єктивною і неадекватною. ціна на газ і електроенергію в країні однакові, зарплати в галузі приблизно однакові, але тарифи різні", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Крім того, на думку Гройсмана, НАК "Нафтогаз України" має продовжувати знижувати ціну на газ для населення

"Нам непросто обмежувати ціни на сам газ, і ми постійно працюємо, щоб ціни на газ в Україні були обмеженими. А в останні кілька місяців, внаслідок рішень уряду "Нафтогаз" почав знижувати ціну на газ, і думаю, що він має продовжувати так робити", - зазначив Гройсман.

Економічна правда

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тепло тарифи

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