Суд арештував майно заводу "Маяк" та заблокував продаж

Голосіївський райсуд Києва за клопотанням прокуатури міста Києва наклав арешт на державний майновий комплекс заводу "Маяк".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Зазначається, що арешт на майновий комплекс загальною площею близько 20 тисяч квадратних метрів наклали для недопушення його продажу на торгах ДП СЕТАМ за заниженою початковою вартістю.

"У ході розслідування провадження за фактом організації шахрайської схеми з продажу майна ПАТ "Завод Маяк" установлено, що колишній посадовець підприємства за винагороду обіцяв представнику комерційної структури сприяння у придбанні вказаного комплексу через електронну систему торгів ДП "СЕТАМ" за близько 60 млн гривень, що за його словами, є в двічі меншою, ніж реальна вартість об’єкту.

Шахрайську схему було викрито, а його організатора затримано", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, під час досудового розслідування з’ясувалось, що Державна виконавча служба виставила майновий комплекс на торги з початковою вартістю 62 млн грн.

"З метою перевірки законності такого відчуження, а також перевірки даних про можливе штучне заниження вартості цього об’єкту, прокуратура міста Києва звернулась до суду з клопотанням про арешт майнового комплексу, яке судом задоволено", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

Керівництво заводу "Маяк" умисно не виплачувало працівникам заробітну плату впродовж десяти місяців.

Загальна заборгованість становить понад 11 мільйонів гривень. Працівники заводу не отримували зарплати з грудня 2017 року по вересень 2018 року.

За версією слідства, керівництво робило це умисно, адже на той час на рахунках заводу кошти були від держзамовлення з виготовлення зброї та здачі в оренду приміщень.

Завод "Маяк" входить у державний концерн "Укроборонпром". На ньому модернізують бронетехніку, виробляють пристрої спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю.

Зокрема, на замовлення Міноборони завод виготовляє для армії міномети "Молот". У 2016 році міністерство купило 280 таких мінометів по 480 тисяч гривень кожен.

Економічна правда