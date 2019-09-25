Працівникам заводу "Маяк" умисно не виплачували зарплату — суд

Керівництво заводу "Маяк" умисно не виплачувало працівникам заробітну плату впродовж десяти місяців.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Загальна заборгованість становить понад 11 мільйонів гривень. Працівники заводу не отримували зарплати з грудня 2017 року по вересень 2018 року.

За версією слідства, керівництво робило це умисно, адже на той час на рахунках заводу кошти були від держзамовлення з виготовлення зброї та здачі в оренду приміщень.

Упродовж цього періоду керівниками "Маяка" були Олександр Перегудов, Максим Адамович та Володимир Гаврилов, передає Слідство.Інфо.

Працівники заводу організовували акції з вимогою виплатити зарплату, а також позивалися до суду.

Завод "Маяк" входить у державний концерн "Укроборонпром". На ньому модернізують бронетехніку, виробляють пристрої спецпризначення для авіації, снайперську та стрілецьку зброю.

Зокрема, на замовлення Міноборони завод виготовляє для армії міномети "Молот". У 2016 році міністерство купило 280 таких мінометів по 480 тисяч гривень кожен.

Економічна правда