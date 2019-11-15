IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, затвердила кредитну угоду українському Укргазбанку, яка дозволить йому отримати частку акцій банку.

Відповідне рішення IFC ухвалила 11 листопада, йдеться у повідомленні пресслужби.

У межах угоди IFC надасть Укргазбанку кредит на 30 мільйонів євро терміном на 5 років. Погасити кредит можна буде за рахунок передачі акцій Укргазбанку. Загальна частка акцій, яку може отримати Світовий банк, складе 20%.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.