IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, затвердила кредитну угоду українському Укргазбанку, яка дозволить йому отримати частку акцій банку.
Відповідне рішення IFC ухвалила 11 листопада, йдеться у повідомленні пресслужби.
У межах угоди IFC надасть Укргазбанку кредит на 30 мільйонів євро терміном на 5 років. Погасити кредит можна буде за рахунок передачі акцій Укргазбанку. Загальна частка акцій, яку може отримати Світовий банк, складе 20%.
Нагадаємо:
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.
У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.
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Економічна правда
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