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IFC затвердила кредитну угоду з Укргазбанком на 30 мільйонів євро

П'ятниця, 15 листопада 2019, 16:44

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, затвердила кредитну угоду українському Укргазбанку, яка дозволить йому отримати частку акцій банку.

Відповідне рішення IFC ухвалила 11 листопада, йдеться у повідомленні пресслужби.

У межах угоди IFC надасть Укргазбанку кредит на 30 мільйонів євро терміном на 5 років. Погасити кредит можна буде за рахунок передачі акцій Укргазбанку. Загальна частка акцій, яку може отримати Світовий банк, складе 20%.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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Економічна правда

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