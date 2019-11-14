"Нова пошта" у 2020 році відкриє понад тисячу відділень

Компанія Нова Пошта в 2020 році планує відкрити термінали з функцією автоматичної обробки посилок у Харкові і Дніпрі.

Про це заявив директор компанії Олександр Бульба, передає НВ Бізнес.

"Сума інвестицій у кожен з таких об'єктів складає близько 10 млн євро", - зазначив він.

За його словами, "Нова пошта" також планує відкрити другу чергу київського терміналу, яка дозволить збільшити його потужність у 3-4 рази і обробляти до 14 тисяч посилок на годину.

Крім цього, компанія планує відкрити понад тисячу відділень. Суму інвестицій Бульба не озвучив, але додав, що відділення відкриватимуться в населених пунктах з кількістю жителів менше 2 тис осіб.

Зараз "Нова Пошта" управляє мережею з близько 5,7 тис відділень.

Нагадаємо:

Група компаній "Нова Пошта" стала партнером українського онлайн-рітейлера Rozetka для доставки до Молдови.