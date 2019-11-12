"Нова Пошта" почала доставляти товари з Rozetka до Молдови

Група компаній "Нова Пошта" стала партнером українського онлайн-рітейлера Rozetka для доставки до Молдови.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"У вересні 2019 року в тестовому режимі було запущено молдавський сайт інтернет-магазину Rozetka, через який жителі можуть купувати товари та замовляти їхню доставку додому. Доставку за кордоном здійснює Nova Poshta Moldova", - йдеться в повідомленні.

Наразі через інтернет-магазин можна замовити товари вартістю до 300 євро (мінімальний безмитний ліміт ввезення до Молдови). Там представлено близько 570 тис. товарів різних категорій, зокрема електротехніка, побутова техніка, одяг, взуття та інші.

Клієнтам доступна оплата через сайт банківською карткою, доставка здійснюється адресно у будь-яку точку країни.

У "Новій пошті" зазначили, оскільки товар доставляють зі складів у Києві, вартість стартує від 156 леїв (8 євро), терміни міжнародної доставки - від трьох робочих днів.

Як повідомлялося, Nova Poshta Moldova та Nova Poshta Georgia, що входять до групи компаній "Нова Пошта", в першому півріччі 2019 року збільшили кількість оброблених відправлень і скоротили терміни доставки.