Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада прийняла законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджет на 2020 рік.



Законопроєкт №2144 у другому читанні підтримали 282 народних депутатів при необхідних 226.

Цей законопроєкт включає у себе численні правки, серед яких правка №209, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.



Також проєкт закону передбачає створення Боргового Агенства, для більш ефективного управління бюджетними коштами та реалізації довгострокових цілей із управління державним боргом.



Агентство має стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і буде підпорядковуватися Міністерству фінансів.



Економічна правда