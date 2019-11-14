Уряд передасть проблемні ТЕЦ Дубневичів в управління "Нафтогазу"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ініціює передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

Джерело: Укрінформ, Урядовий портал

Деталі: У Новояворівській ТЕЦ працівники колективу вимагали вирішити проблему заборгованості по зарплаті.

Гончарук попросив працівників повернутися на робочі місця і забезпечити обслуговування станцій. В обмін на це прем’єр пообіцяв, що "Нафтогаз тепло" виплатить заборгованість, і сказав, що призначить нового керівника ТЕЦ.

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак відзначила, що регіон отримає тепло з Новояворівської електростанції не пізніше 18 листопада.

На Львівщині разом із Гончаруком перебуває голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Після Новояворівська вони відвідають Новий Роздол, де частково демонтоване обладнання.

Пряма мова Гончарука: "Чим займалась приватна компанія-управитель весь цей час — з цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи...У кожної неспроможності в рішенні проблеми є ім’я та посада. Представники поліції вже цим займаються...

...Задля цього (виплати заборгованості) ми ініціюємо передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів".

Передісторія:

НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 - в 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 - у 2015 році.

Через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ – з’явилися проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Українська правда