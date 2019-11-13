У Сбербанку РФ назвали умову для продажу своєї української "доньки"

У Сбербанку РФ заявили, що відновлять переговори з продажу українського дочірнього банку тільки після зняття з нього санкцій в Україні.

Про це заявив перший заступник голови правління Сбербанку Лев Хасіс, передає "Интерфакс".

"Зараз цей актив під такими обмеженнями, що вести з кимось переговори з продажу неможливо", - сказав він.

Після введення Україною санкцій проти російських держбанків Сбербанк вів переговори про угоду з декількома партнерами, але жоден з них не був узгоджений Національним банком України.

Нагадаємо:

10 жовтня Госпсуд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії та зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щдо акцій української "дочки" Сбербанку.

8 листопада заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що потенційні інвестори не зверталися в Нацбанк з заявками про намір купити Сбербанк після зняття арешту з акцій.